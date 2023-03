Casa reposeída: Lo que debes considerar antes de comprar una

Antes de iniciar el proceso de compra para adquirir una casa reposída , es importante saber que, se entiende por este titulo a aquellos bienes reposeídos como inmuebles embargados por un banco; es decir, que cuando una persona adquiere una casa a través de un préstamo hipotecario pero pasado un tiempo no puede costear las cuotas establecidas para pagarlo, la casa pasa a posesión del banco para que este pueda recuperar la inversión a través de varias vías.

Continuando con el proceso, el banco inicia con un remate ofreciendo financiamiento con tasas menores, o las vende a un menor precio, con el objetivo de evitar un inventario de propiedades en el estado, ya que no le generan valor ni en cuotas mensuales ni en intereses y además, implican gastos de mantenimiento.

En algunas ocasiones, los propios dueños de la vivienda, debido a mudanza, viajes o vejes; optan por poner a la venta la vivienda reposeída, siendo más directo pero con más trámites.

La posibilidad de comprar una casa a menor precio, las personas podrían tener más oportunidades de tenerla más rápido que una vivienda nueva, sin embargo, es importante analizar varios aspectos que forman parte de los inmuebles en el estado de reposisión.

Interés preferencial no aplica en casa reposeída

Es importante mencionar que en Panamá, una casa reposeída no aplica para el interés preferencial, esto quiere decir que el subsidio ofrecido por el Estado en el programa de mi primera vivienda para comprar una casa por primera vez no es aplicable, pues no tendrá menos tasa de interés que la que se pauta con el banco.

Es importante mencionar que según la Ley de Interés Preferencial es un apoyo o subsidio que ofrece el Gobierno nacional y surgió para absorber una parte de la tasa de interés del préstamo destinado para la compra de propiedades con un valor entre $40,000 y $180,000.