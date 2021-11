Caso Pinchazos podría llegar a la CorteIDH, dice víctima

Ayer, un Tribunal del Juicio absolvió de forma unánime al expresidente panameño, Ricardo Martinelli del caso Pinchazos.

"Es lamentable", dice Aurelio Barria sobre fallo que absuelve a Martinelli en caso Pinchazos

De acuerdo con el fallo de las juezas las pruebas aportadas por la Fiscalía no permitieron acreditar que Ricardo Martinelli había dado la orden de interceptar comunicaciones sin autorización judicial.

“Es una posibilidad y es un tema que están estudiando los abogados, es una iniciativa que puede tomarse el propio Gobierno o personas que nos sentimos afectadas, querellantes y víctimas. Hay pruebas y circunstancias donde hay que proteger la privacidad, intimidad y derecho a la información”, sostuvo Barría.

Barría calificó el fallo de las juezas como lamentable, e indicó que esta decisión podría generar graves condiciones para el país.

“Los fiscales no pudieron demostrar, según jueces, que había sido directamente Martinelli, cómo lo iban a demostrar si ninguna de las víctimas lo vio, pero eso no quiere decir que el actor intelectual no tiene responsabilidad”, manifestó.

La audiencia de lectura de sentencia del caso Pinchazos se realizará el próximo 24 de noviembre a las 9:00 a.m.