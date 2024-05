Elecciones en Panamá 2024 EN VIVO: Candidatos presidenciales recorren centros de votación

Live Blog Post

Elecciones 2024: Broce habla sobre su compromiso con el país

"Nuestro compromiso es un compromiso de país, no repartidera de pastel como en partidos tradicionales, de lo contrario no hubiera sucedido y nos alineamos en principios interesando, los méritos y no palancas, no a la minería y temas anticorrupción además de no hacer clientelismo", expresó Broce.