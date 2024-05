Resultados Elecciones de Panamá 2024: cómo va el conteo de votos y a qué hora se conocerá quién será el Presidente

Live Blog Post

Elecciones 2024: Declaraciones de Martín Torrijos

El candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, mencionó: "No me arrepiento. Dimos todo en esta campaña. El pueblo panameño habló en las urnas y ha elegido a José Raúl Mulino como su nuevo presidente. Reconozco su triunfo y le deseo el mejor de los éxitos, porque su éxito es el deseo del país. Panameñas y panameños nos encontramos con un país muy dividido, y eso lo demuestran los resultados de hoy. La campaña terminó hoy, pero los graves problemas como la falta de salud, educación, la corrupción y la impunidad están pendientes. Por eso, exhorto al nuevo presidente a atender estos problemas desde el día uno y no ignorarlos".