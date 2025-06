Ley 462 de la CSS: "Ni pierdan tiempo", Presidente Mulino reitera que se mantiene la normativa vigente

Presidente Mulino no sancionará reformas a la Ley 462 de la CSS

"Ni pierdan tiempo volviendo a prender el rancho aquí en la Asamblea de diputados, que no la voy a refrendar. No van a revisar esa ley por ahora", advirtió el mandatario durante declaraciones ofrecidas a medios locales.

La Ley 462, aprobada en marzo de 2024, establece el retorno del sistema de reparto solidario dentro de la CSS y ha generado debate entre diversos sectores. Sin embargo, Mulino dejó claro que cualquier intento de modificarla desde el Legislativo no contará con su respaldo en esta etapa de su gobierno.