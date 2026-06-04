Capturan a sospechoso por homicidio de menor hallado en Río Pacora

Un ciudadano fue aprehendido por las autoridades durante diligencias de allanamiento realizadas en Panamá Este, como parte de la Operación Lanza, por su presunta vinculación con un caso de homicidio doloso agravado en perjuicio de un menor de edad.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la captura se efectuó tras labores de investigación relacionadas con un hecho ocurrido el 23 de enero de 2025.

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Menor fue hallado sin vida en el río Pacora

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la víctima era un adolescente de 17 años que falleció a consecuencia de heridas provocadas por impactos de bala.

Posteriormente, el cuerpo del menor fue localizado sobre el caudal del río Pacora, en Panamá Este, lo que dio inicio a las pesquisas para identificar a los posibles responsables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062560869540585907?s=20&partner=&hide_thread=false Un ciudadano presuntamente vinculado en la comisión del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de un menor de edad, fue aprehendido por las autoridades mediante allanamientos desarrollados en Panamá Este, como parte de la Operación Lanza.



La @PGN_PANAMA detalla que el… pic.twitter.com/4Tmpxz981k — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

Operación Lanza permitió la aprehensión

La captura del sospechoso se produjo mediante allanamientos desarrollados por las autoridades en distintos puntos de Panamá Este.

Según la PGN, el ciudadano es investigado por la presunta comisión de un delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Mantenía medida cautelar por otro proceso

Las autoridades también informaron que el sospechoso mantenía una medida cautelar de reporte periódico por un caso previo que se encuentra bajo investigación.

Este elemento formará parte de la información que será presentada ante las instancias judiciales correspondientes durante el desarrollo del proceso.

Será presentado ante un juez

La Procuraduría indicó que el aprehendido será llevado en las próximas horas ante un Juzgado de Garantías.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitará la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que considere pertinentes dentro de la investigación.

Las autoridades continúan recopilando elementos de prueba para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes en este caso.