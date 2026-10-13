¡HOY! ENA anunció cierres y una inversión de carriles para esta noche en el Tramo Marino

ENA anunció cierres y una inversión de carriles en el Tramo Marino.

La Empresa Nacional de Autopista ( ENA ) informó que este martes 13 de octubre se realizarán trabajos nocturnos en el Tramo Marino del Corredor Sur, como parte del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo. Las labores contemplan el izaje de vigas, cierres temporales e inversión de carriles, desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del miércoles 14 de octubre.

Durante los trabajos, se cerrarán los carriles en dirección a Paitilla y se habilitará una inversión de carriles en la calzada hacia Tocumen, con el objetivo de mantener la circulación vehicular en ambos sentidos.

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¿Cómo funcionará el tránsito en el Corredor Sur durante los trabajos?

De acuerdo con ENA, se implementarán las siguientes medidas de circulación:

Dirección a Paitilla: cierre de los carriles habituales durante las maniobras.

Dirección a Tocumen: inversión de carriles para permitir la circulación en ambos sentidos.

Circulación habilitada: un carril hacia Paitilla y otro hacia Tocumen.

Velocidad máxima: 30 kilómetros por hora en el área de trabajo.

Cierres totales: interrupciones temporales de la circulación de hasta 15 minutos.

La empresa explicó que, una vez concluida cada maniobra de izaje, se restablecerá la circulación por los carriles invertidos.

¿Qué recomendaciones deben seguir los conductores?

ENA solicitó a los usuarios del Corredor Sur tomar en consideración estas labores al planificar sus desplazamientos nocturnos.