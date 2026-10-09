Minsa capacita a personal de salud en San Miguelito para prevenir embarazos en adolescentes.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de San Miguelito, realizó una jornada de capacitación dirigida a equipos multidisciplinarios de los centros de salud, con el objetivo de fortalecer la atención integral de los adolescentes, la prevención del embarazo a temprana edad y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Minsa aborda prevención del embarazo adolescente y salud sexual
Durante la capacitación se desarrollaron temas relacionados con:
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Atención integral y de calidad para adolescentes.
Servicios de salud amigables y accesibles.
Prevención del embarazo en adolescentes.
Estudio Milena sobre el impacto socioeconómico del embarazo adolescente.
Marco legal de la salud sexual y reproductiva.
Planificación familiar.
La coordinadora del Programa de Adolescentes, Jessica Carrizo, destacó que estos espacios permiten actualizar al personal sobre las normas, herramientas y estrategias necesarias para responder a las necesidades de esta población.
Por su parte, Jackeline Alba, jefa de Docencia Regional, señaló que la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias contribuyen a mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los centros de salud.