Minsa capacita a personal de salud en San Miguelito para prevenir embarazos en adolescentes.

El Ministerio de Salud ( Minsa ), a través de la Región de Salud de San Miguelito, realizó una jornada de capacitación dirigida a equipos multidisciplinarios de los centros de salud, con el objetivo de fortalecer la atención integral de los adolescentes, la prevención del embarazo a temprana edad y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

La actividad, denominada “Construyendo caminos seguros: Normas y desafíos sociales en la atención de adolescentes”, estuvo enfocada en actualizar los conocimientos del personal sanitario para ofrecer una atención oportuna, confidencial, respetuosa y libre de discriminación.

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Minsa aborda prevención del embarazo adolescente y salud sexual

Durante la capacitación se desarrollaron temas relacionados con:

Atención integral y de calidad para adolescentes.

Servicios de salud amigables y accesibles.

Prevención del embarazo en adolescentes.

Estudio Milena sobre el impacto socioeconómico del embarazo adolescente.

Marco legal de la salud sexual y reproductiva.

Planificación familiar.

La coordinadora del Programa de Adolescentes, Jessica Carrizo, destacó que estos espacios permiten actualizar al personal sobre las normas, herramientas y estrategias necesarias para responder a las necesidades de esta población.

Por su parte, Jackeline Alba, jefa de Docencia Regional, señaló que la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias contribuyen a mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los centros de salud.