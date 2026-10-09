Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 12:20

Minsa capacita a personal de salud en San Miguelito para prevenir embarazos en adolescentes

El Minsa capacitó a personal de centros de salud de San Miguelito sobre prevención del embarazo adolescente, salud sexual y atención integral.

Minsa capacita a personal de salud en San Miguelito para prevenir embarazos en adolescentes.

Minsa capacita a personal de salud en San Miguelito para prevenir embarazos en adolescentes.

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de San Miguelito, realizó una jornada de capacitación dirigida a equipos multidisciplinarios de los centros de salud, con el objetivo de fortalecer la atención integral de los adolescentes, la prevención del embarazo a temprana edad y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

La actividad, denominada “Construyendo caminos seguros: Normas y desafíos sociales en la atención de adolescentes”, estuvo enfocada en actualizar los conocimientos del personal sanitario para ofrecer una atención oportuna, confidencial, respetuosa y libre de discriminación.

Minsa aborda prevención del embarazo adolescente y salud sexual

Durante la capacitación se desarrollaron temas relacionados con:

  • Atención integral y de calidad para adolescentes.

  • Servicios de salud amigables y accesibles.

  • Prevención del embarazo en adolescentes.

  • Estudio Milena sobre el impacto socioeconómico del embarazo adolescente.

  • Marco legal de la salud sexual y reproductiva.

  • Planificación familiar.

La coordinadora del Programa de Adolescentes, Jessica Carrizo, destacó que estos espacios permiten actualizar al personal sobre las normas, herramientas y estrategias necesarias para responder a las necesidades de esta población.

Por su parte, Jackeline Alba, jefa de Docencia Regional, señaló que la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias contribuyen a mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los centros de salud.

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