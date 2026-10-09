Escuela Vista Hermosa suspende clases tras informe del MINSA sobre contaminación del agua

Contaminación de agua - Escuela en la 24 de Diciembre

La Escuela Vista Hermosa , ubicada en el corregimiento de 24 de Diciembre, suspendió las clases luego de que se conocieran los resultados de un informe técnico del Ministerio de Salud (MINSA), que detectó contaminación microbiológica en muestras de agua tomadas en julio de 2026. El documento también señala deficiencias estructurales y de higiene en el plantel.

Celinda Herrera, directora del centro educativo, explicó que la decisión se tomó después de una asamblea con padres de familia, ante la preocupación por los resultados de las pruebas de calidad del agua.

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Celinda Herrera, directora de la Escuela Vista Hermosa, en el corregimiendo de la 24 de Diciembre, manifestó que luego de una asamblea con padres de familia, se tomó la decisión de suspender las clases, mientras se tenga una respuesta concreta sobre las pruebas de calidad de… pic.twitter.com/9LW55qmBFq — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

La directora manifestó que la suspensión de las actividades escolares se mantendrá mientras esperan una respuesta concreta de las autoridades sobre las condiciones del agua que se utiliza en el plantel.

¿Qué detectó el informe del MINSA?

De acuerdo con la información divulgada, el informe técnico del MINSA identificó contaminación microbiológica en las muestras recolectadas durante julio, además de otras deficiencias relacionadas con la infraestructura y las condiciones de higiene de la escuela.

Por el momento, no se ha precisado una fecha para la reanudación de las clases ni se han divulgado los resultados de nuevas pruebas que permitan determinar las condiciones actuales del agua.