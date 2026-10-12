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Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2026 - 13:41

Sismo en Panamá | Potabilizadoras de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos se encuentran operativas

Tras una inspección realizada por el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero, se pudo determinar que todas las plantas potabilizadoras de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos se encuentran operativas, sin embargo, en la planta Roberto Reyna de Chitré se encontró una fisura en el tanque de reserva de 400 mil galones, provocando baja presión.

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