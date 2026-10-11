Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2026 - 16:15

Sismo en Panamá: Universidad de Panamá mantendrá clases virtuales el 12 y 13 de octubre

La Universidad de Panamá mantendrá las clases virtuales el lunes 12 y martes 13 de octubre mientras continúan las inspecciones tras el sismo.

Universidad de Panamá suspende clases

Universidad de Panamá suspende clases

TReporta / Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad de Panamá (UP) mantendrá las clases en modalidad virtual en todas sus unidades académicas el lunes 12 y martes 13 de octubre, mientras continúan las inspecciones en varias facultades tras el sismo de magnitud 7.5.

La medida busca dar continuidad a las actividades académicas mientras se evalúan las condiciones de las instalaciones universitarias luego del movimiento sísmico.

De acuerdo con el anuncio de la institución, la modalidad virtual se aplicará durante ambas jornadas en todas las unidades académicas.

¿Por qué la Universidad de Panamá mantiene las clases virtuales?

La decisión se mantiene mientras continúan las inspecciones en distintas facultades para verificar las condiciones de las estructuras tras el sismo.

Estas evaluaciones permitirán determinar las condiciones de las instalaciones y las medidas necesarias antes de cualquier cambio en la modalidad de las clases.

La comunidad universitaria debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales de la UP sobre nuevas disposiciones académicas.

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