Samsung promueve espacios de diálogo sobre la importancia de la AI en la formación integral de los jóvenes.

132 estudiantes provenientes de universidades públicas del país se benefician de formación técnica gracias al “Samsung Innovation Campus” (SIC), iniciativa que permite capacitación gratuita y certificada en Python e Inteligencia Artificial para la empleabilidad en la industria tecnológica.

Estudiantes panameños que cursan la certificación en Python e Inteligencia Artificial, beneficiarios del “Samsung Innovation Campus” en su mayoría provenientes de la Universidad Tecnológica de Panamá, participaron en una jornada de formación con un panel de expertos en tecnologías y educación para profundizar en la importancia de la Inteligencia Artificial en la formación profesional realizada en el campus Víctor Levi Sasso de la UTP.

Juan José Pimento, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) anunció que “Panamá está avanzando en la formulación de una estrategia nacional de Inteligencia Artificial porque es el momento de hacerlo”. Definió la inteligencia artificial como una herramienta muy poderosa que está evolucionando tan rápido que hay países apostando a esto para poder crecer en los próximos 50 años.

El Gerente Regional de Tabletas y Accesorios de Samsung, Luis Castrellón habló del alcance de la IA enfatizando que la Inteligencia Artificial, si la utilizamos de una forma ética y con sentido social, nos ayuda a ser más eficientes, hacer los trabajos más rápidos, y a tomar decisiones de una manera más fácil.

Estudiantes cursan la certificación en Python e Inteligencia Artificial, beneficiarios del "Samsung Innovation Campus".

Tarek Saker, Coach y Miembro de la Asociación Nacional de Profesionales de RRHH de Panamá (ANREH) durante su intervención destacó las habilidades que los jóvenes necesitan desarrollar habilidades blandas para lograr insertarse en el mercado laboral como la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, liderazgo, inteligencia emocional, curiosidad y la comunicación asertiva, estas son sumamente importantes al momento de la evaluación en una entrevista laboral.

Por su parte Marvin Castillo, CEO de Fundesteam, implementador académico del programa Fundesteam, destacó a los participantes que esta iniciativa abre puertas y crea oportunidades reales para que los jóvenes de la región puedan acceder a empleos competitivos en un mundo digitalizado destacando que no hay un solo estudiante en este grupo que no vaya a tener una mejora en su calidad de vida después de este programa.

Samsung Innovation Campus un programa para la empleabilidad

El Samsung Innovation Campus (SIC), programa global de ciudadanía corporativa de Samsung que impulsa la educación en tecnologías digitales vanguardistas para empoderar a las nuevas generaciones, brinda a los participantes herramientas y conocimiento para prosperar en la era digital. El programa combina la formación técnica certificada en tecnologías clave como; Inteligencia Artificial (AI), Big Data, Internet de las Cosas (IoT), Codificación (Coding) y Programación (principalmente Python), para empoderar a los jóvenes y mejorar su empleabilidad en la era de la Cuarta Revolución Industrial con el desarrollo de competencias blandas, apoyándose complementariamente con la plataforma de empleabilidad de Fundesteam.

“Desde 2021 venimos implementado SIC, llegando a 8 países de la región, con más de 1,400 egresados y más de 9.000 aplicantes. Actualmente 500 estudiantes están en proceso de certificación en Panamá, Guatemala, República Dominicana, y Ecuador. Sin el apoyo de la academia, de las universidades locales, esto es imposible porque el talento está en las universidades.” puntualizó la Gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung, María Fernanda Hernández.

Gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung, María Fernanda Hernández.

Jóvenes beneficiados con el programa social de Samsung

El “Samsung Innovation Campus” en Panamá ha tenido un impacto significativo, y los testimonios de los egresados así lo reflejan, Allen Gamboa Ulloa, egresado de la certificación 2023 así lo describe: “El Samsung Innovation Campus ha sido una experiencia transformadora para mi desarrollo profesional, permitiéndome adquirir habilidades técnicas necesarias para crecer profesionalmente. Gracias a estas habilidades, en la empresa donde trabajo, pude evolucionar y escalar rápidamente, logrando pasar de una posición junior a una senior en menos de un año."

La Vicerrectora Académica de la Universidad Tecnológica de Panamá, Mirtha Moore consideró que este es un momento propicio para que las universidades públicas y privadas caminen de la mano de las empresas. “Hay que crear proyectos con impacto social en las comunidades, procurando la creación de tecnologías sostenibles y respetuosas del ser humano y del medio ambiente” afirmó.