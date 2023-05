Calle 7 Panamá: Tarzán abandona el campo de batalla.

En la etapa de amenazados de Calle 7 Panamá, se realizó la competencia de eliminatoria masculina.

¿Quiénes eran los competidores de la eliminatoria masculina de Calle 7 Panamá?

Los competidores que estuvieron dando lo mejor de ellos, en el campo de batalla de Calle 7 Panamá, fue el competidor Gianfi, de la Furia Roja, Nixon y Tarzán, de la Fiebre Amarilla.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsR1svuNInJ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAG0XRgPCNhWaQAuZB1o6y54Tcfu3ZCF9Kjyg0LLLUeqt3ZCy3gUCpiBHqZBp9JtUcxZBvBfVhJxu0TGFMsa4nLzjaHZCl3niIMDzIVeIahk0ZAylgci6KtBmwIRQBviYZBLWZC2XZC0P8sf5wAoOKU4ZAqGggVvNwvLUcvZAlCQPHQHK View this post on Instagram A post shared by CALLE 7 PANAMÁ (@calle7panama)

Tarzán se despide, dando gracias a todos los que estuvieron con él dentro y fuera del campo de batalla.

No me voy triste, me voy lleno con el corazón contento, con toda esa energía que ustedes me traspasaron. Absorbí toda la experiencia y eso es lo más importante. Cada experiencia que nos brinda este mundo, ustedes me abrieron la puerta, hice lo mejor que pude.