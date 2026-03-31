Calle 7 Panamá: Fiebre Amarilla toma el control y pone contra las cuerdas a Furia Roja

La competencia en el reality Calle 7 Panamá dio un giro inesperado. La Fiebre Amarilla arrancó la semana con fuerza y ya suma su cuarta victoria consecutiva, dejando a la Furia Roja en una situación crítica.

Lo que parecía una competencia equilibrada ahora se inclina claramente hacia el equipo amarillo, que ha sabido capitalizar errores clave de sus rivales.

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Error clave del Cheeta cambia el rumbo

Uno de los momentos más determinantes de la competencia fue el fallo del competidor “Cheeta”, quien no colocó ambos pies sobre la plataforma, lo que provocó una retención que terminó afectando seriamente a los rojos. Esta equivocación dejó al equipo en una desventaja imposible de remontar, sellando otra derrota para la Furia Roja.

Tensión en el equipo rojo: Kevin pierde el control

La presión pasó factura dentro del equipo rojo. Kevin, protagonizó un momento de alta tensión al momento de las nominaciones. Tras cuestionar a Cheeta con un reclamo directo —“¿Por qué no fuiste con Bowl?”—, el intercambio escaló rápidamente y terminó con una decisión contundente: Cheeta fue nominado

El ambiente dentro del equipo evidencia fracturas internas que podrían pasar factura en las próximas competencias.

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Calle 7 Panamá: ¿Qué pasará este martes?

Este martes será clave en Calle 7 Panamá con la competencia masculina de nominados, donde se definirá quién continúa en la lucha y quién queda más cerca de la eliminación.

La gran pregunta es clara: ¿Podrá la Furia Roja reaccionar o seguirá la racha amarilla?