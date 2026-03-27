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Panamá Calle 7 -  27 de marzo de 2026 - 08:57

Calle 7 Panamá: Fiebre Amarilla gana otra vez y vence a la Furia Roja

Fiebre Amarilla suma su segunda victoria seguida en Calle 7 Panamá y barre a la Furia Roja. ¿Podrán ganar nuevamente este viernes?

Calle 7 Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La competencia en Calle 7 Panamá sigue al rojo vivo, pero en esta ocasión la balanza se inclina hacia el equipo amarillo. La Fiebre Amarilla logró una nueva victoria y completó su segundo triunfo consecutivo frente a la Furia Roja, marcando un giro en la temporada.

Con este resultado, los amarillos comienzan a recortar distancia en el marcador general, encendiendo la emoción entre los seguidores del programa. El equipo amarillo mostró coordinación, actitud y menos errores, claves que le permitieron dominar la jornada.

Calle 7 Panamá: Error que le costó caro a la Furia Roja

Una vez más, los errores marcaron la diferencia. En esta jornada, un fallo en el juego del pañuelo terminó siendo decisivo para la derrota del equipo rojo. En un formato donde cada detalle cuenta, equivocaciones como esta terminan inclinando la balanza en cuestión de segundos.

Programa Completo de Calle 7 Panamá - Jueves 26 de marzo

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