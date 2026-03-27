Calle 7 Panamá: Fiebre Amarilla gana otra vez y vence a la Furia Roja

Calle 7 Panamá Calle 7

Por Noemí Ruíz La competencia en Calle 7 Panamá sigue al rojo vivo, pero en esta ocasión la balanza se inclina hacia el equipo amarillo. La Fiebre Amarilla logró una nueva victoria y completó su segundo triunfo consecutivo frente a la Furia Roja, marcando un giro en la temporada.

Con este resultado, los amarillos comienzan a recortar distancia en el marcador general, encendiendo la emoción entre los seguidores del programa. El equipo amarillo mostró coordinación, actitud y menos errores, claves que le permitieron dominar la jornada.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse