Calle 7 Panamá: Fiebre Amarilla gana otra vez y vence a la Furia Roja

La competencia en Calle 7 Panamá sigue al rojo vivo, pero en esta ocasión la balanza se inclina hacia el equipo amarillo. La Fiebre Amarilla logró una nueva victoria y completó su segundo triunfo consecutivo frente a la Furia Roja, marcando un giro en la temporada.
Calle 7 Panamá: Error que le costó caro a la Furia Roja
Una vez más, los errores marcaron la diferencia. En esta jornada, un fallo en el juego del pañuelo terminó siendo decisivo para la derrota del equipo rojo. En un formato donde cada detalle cuenta, equivocaciones como esta terminan inclinando la balanza en cuestión de segundos.
Programa Completo de Calle 7 Panamá - Jueves 26 de marzo