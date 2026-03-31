Béisbol Mayor 2026: resultados, tabla de posiciones y juegos del 31 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entra en una fase clave, con una tabla cada vez más apretada y partidos decisivos en la lucha por los ocho mejores equipos del torneo. Tras la jornada del lunes 30 de marzo, varias novenas se mantienen en la pelea por el liderato, mientras otras buscan meterse en zona de clasificación.

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Resultados recientes del Béisbol Mayor 2026

En las últimas jornadas se registraron partidos intensos que siguen moviendo la tabla de posiciones. Entre los resultados más recientes destacan:

Coclé 10- 2 Panamá Oeste

Herrera 4-10 Bocas del Toro

Colón 10-2 Panamá Este

Chiriquí 6-4 Veraguas

Panamá Metro 1-4 Darién

Los Santos 7-4 Chiriquí Occidente

Estos resultados reflejan lo competitivo que está el campeonato en su ronda regular.

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Repasa cómo quedaron los partidos de hoy en el Béisbol Mayor 2026.#BeisRPC pic.twitter.com/iips48IKx2 — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 31, 2026

Tabla de posiciones (actualizada al 30 de marzo de 2026)

Así marcha la clasificación del torneo:

Bocas del Toro (10-5)

Chiriquí (10-5)

Colón (9-6)

Panamá Oeste (9-6)

Darién (8-6)

Herrera (8-6) Partido endiente

Coclé (8-7)

Veraguas (7-6) Partido endiente

Los Santos (7-7) Partido endiente

Panamá Metro (7-7) Partido endiente

Chiriquí Occidente (2-13)

Panamá Este (2-13)

La lucha por entrar al “Top 8” está más cerrada que nunca, especialmente en la mitad de la tabla.

Juegos para hoy martes 31 de marzo

La jornada de este martes promete emociones en todos los estadios del país, con partidos programados para las 7:00 p.m.:

Coclé vs Panamá Este (Rod Carew)

Colón vs Darién (Metetí)

Panamá Metro vs Panamá Oeste (Mariano Rivera)

Los Santos vs Bocas del Toro (Calvin Byron)

Chiriquí Occidente vs Chiriquí (Kenny Serracín)

Veraguas vs Herrera (Claudio Nieto)

Equipos como Bocas del Toro y Chiriquí comparten la cima, mientras que Colón y Panamá Oeste se mantienen al acecho. Por su parte, novenas como Coclé, Herrera y Darién buscan consolidarse dentro de los clasificados.

En la parte baja, Chiriquí Occidente y Panamá Este necesitan reaccionar rápidamente si quieren mantenerse con vida en el campeonato.