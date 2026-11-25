Panamá Entrevistas - 25 de noviembre de 2026 - 11:06
Dirigente magisterial señala que algunos docentes no han podido ingresar a plataforma para al concurso de nombramiento
El dirigente magisterial Humberto Montero hizo referencia al concurso de nombramiento de maestros y profesores para el año escolar 2027, señalando que hay algunos docentes que no han podido ingresar en la plataforma Provel. Añadió que están solicitando una reunión con el ministro de Educación, Ventura Vega, para abordar sobre este y otros temas.