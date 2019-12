La Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá los invita a la gira de Conciertos Navideños

View this post on Instagram

¡Estas son las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional para esta semana! De esta manera iniciamos la gira navideña🎺🎶🌲 Las jornadas del 4 y 5 de diciembre son conciertos didácticos y gratuitos para estudiantes, miembros de asociaciones y organizaciones juveniles e infantiles, y público en general. #SomosCultura #NavidadSinfónica