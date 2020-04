Nimay González • 11 Abr 2020 - 06:13 PM

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó que las defunciones a causa del nuevo coronavirus aumentaron a 79, además los casos positivos se elevaron a un total de 3,234.

Esto representa 5 muertes adicionales y 260 casos nuevos del COVID-19 en el País. Las regiones más afectadas siguen siendo Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito y Panamá Norte.

La jefa de epidemiología del Minsa, Lourdes Moreno, detalló que de los pacientes contagiados 2,817 se encuentran en aislamiento domiciliario, 573 están en hoteles, 213 se mantienen hospitalizados en sala y 102 en cuidados intensivos, además hay 23 recuperados.

“En cuanto al número de casos por edad y defunciones podemos decir que el número de casos entre 20 y 39 años ha alcanzado al grupo de 40 a 59 años, con 39.5% y el otro con 39.4%, esto nos indica que esa población joven sigue en la calle, sigue siendo la fuente de transmisión del virus”, indicó Moreno.

Agregó que se han realizado 14,588 pruebas, de las cuales 3,410 son pruebas por millón de personas, para un total de pruebas negativas de 11,198 y un total de pruebas positivas de 3,390.

La ministra de Salud, Rosario Turner, informó que a la fecha se registran 23 enfermeras del Ministerio de Salud que han tenido coronavirus, han fallecido 4 profesionales médicos y 1 se encuentra en cuidados intensivos en condiciones críticas.

Enfatizó la importancia de que los ciudadanos cumplan con las instrucciones de seguridad y la medida de cuarentena absoluta decretada para contener la propagación del coronavirus.

"Por eso es tan importante cumplir las medidas en la forma que la hemos presentado gradualmente nos va a permitir que podamos salir más rápido, pero de ninguna manera significa que no vamos a tener una cuota de sacrificio durante 2 o 3 meses más grande para volver a un punto de equilibrio, en estos momentos nosotros no podemos decir, yo he utilizado una temporalidad pero son procesos dinámicos y que cambian día a día y todo va a depender del esfuerzo que cada uno de nosotros pongamos al respecto”, dijo Turner.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, manifestó que 237 miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta han dado positivo con COVID-19, 4 han fallecido, 434 unidades se encuentran en aislamiento por contacto, 304 ya salieron de la cuarentena y 11 se han recuperado.

Añadió que las sanciones serán más severas contra aquellos ciudadanos que continúan incumplimiento las medidas restrictivas, en ese sentido, los peatones que sea sorprendidos circulando se les aumentará el monto de las multas y se les impondrá trabajo comunitario, además a los conductores de autos que sean sorprendidos se les suspenderá la licencia de conducir tres meses y se le llevará el auto con grúa.