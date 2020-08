Nimay González • 18 Ago 2020 - 08:00 AM

El líder de la Asociación Juvenil de la Comarca Ngäbe Buglé, Ricardo Miranda, se pronunció este martes sobre el hecho de privación de libertad de menores de edad por parte de una supuesta secta religiosa en la comunidad de Guayabal, ante lo cual hizo un llamado a que se hagan las investigaciones y le caiga el peso de la ley a los responsables.

“Bajo ninguna circunstancia, y mucho menos porque se nos hable de asuntos religiosos, podemos permitir que se vulneren los derechos de esta población, no entendemos cómo en una población donde sabemos que hay líderes comunitarios y autoridades se puede permitir esta situación… pedimos a todas las autoridades de la Comarca Ngäbe Buglé que se puedan realizar las investigaciones y que le caiga todo el peso de la ley a las personas que resulten responsables de esta situación”, expresó Miranda en RPC Radio.

Añadió que en este tipo de situaciones existe una responsabilidad por parte de la comunidad, así como de las autoridades, de evitar que los derechos de los menores de edad sean vulnerados.

“Es responsabilidad no solamente de la comunidad, sino de todas las partes que integran una población, aquí hay una responsabilidad tanto de las autoridades de la Comarca Ngäbe Buglé, las autoridades locales donde están ocurriendo estos hechos, pero también hay una responsabilidad de los padres que son los que de alguna u otra manera tienen la tutela de los niños, no podemos permitir que se vulneren los derechos de los niños… no podemos entregar la custodia de los niños a personas extrañas y mucho menos cuando nosotros estamos conscientes que de alguna u otra manera se vulneran esos derechos”, recalcó.

Por otro lado aclaró que estas prácticas no forman parte de las políticas de la religión Mama Tatda, aunque señaló que

“si hay un miembro de la iglesia Mama Tatda que esté incurriendo en un delito, definitivamente las autoridades deben tomar cartas en el asunto y se debe hacer justicia, porque esas no son práctica de la iglesia Mama Tatda, ni son actos que promueve la iglesia Mama Tatda”, indicó.