Nimay González • 12 Nov 2020 - 07:34 AM

Un grupo de taxistas volvió a protestar este jueves y realizar un cierre de vía en la 24 de Diciembre, en Panamá Oeste, en contra de la suspensión de la medida de circulación por placas pares y nones.

Según señalaron la medida de protesta continuará a pesar de que para hoy se tiene programada una reunión a las 9:00 a.m. en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

“El cierre se ha iniciado ya que el día de ayer nosotros esperábamos una respuesta concisa. El día de hoy vamos a hacer la fuerza hasta las 9:00 a.m., se queda un grupo aquí todavía haciendo la fuerza y otro grupo se va para el Tránsito para la reunión. Director de Transporte, la decisión que queremos es que el par y non siga y que elimine eso de un solo pasajero, eso es lo que estamos peleando aquí”, manifestaron.

Por su parte el director de la ATTT, Miguel Martínez, se apersonó hasta el lugar de la protesta para dialogar con los transportistas y solicitarles que reabrieras la vía, sin embargo, estos últimos se negaron a hacerlo si no se les daba la garantía de que se restablecerá la medida de pares y nones.

Martínez explicó que se tomó la decisión de suspender la circulación por pares y nones a fin de evitar llegar al caos en la movilidad, además de que con las aperturas económicas que se han venido realizando están exigiendo la demanda y una mayor oferta.

“Por eso estamos abriendo que todos puedan circular, porque tenemos que evitar el hacinamiento y aglomeraciones en las unidades de transporte colectivo y dar más oferta de transporte al ciudadano para evitar que exista el rebrote”, indicó Martínez.

Añadió que el miércoles conversaron con los conductores de taxis, quienes le manifestaron un número múltiple de quejas, frente a lo cual se acordó establecer a partir de hoy, una mesa de trabajo para ir resolviendo esas inquietudes.

Según han manifestado los transportistas selectivos, la medida de enviarlos a todos a las calles no les permitirá recoger ingresos como lo hacían cuando salían según la placa, ya que consideran que la economía del país no le permite a los usuarios tomar un taxi y ellos no podrán hacer sus cuentas para pagar sus deudas.