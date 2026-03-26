Panamá Oeste Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 13:57

Hallan sin vida a joven desaparecido en Panamá Oeste

Confirman que el cuerpo hallado en Potrero Grande es de un joven desaparecido el 19 de marzo en Panamá Oeste.

Hallan sin vida a joven desaparecido

Hallan sin vida a joven desaparecido

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades confirmaron que el cuerpo sin vida encontrado en una zona apartada de Potrero Grande corresponde a Alcibíades González, de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido días atrás.

De acuerdo con los reportes, el joven fue visto por última vez el pasado 19 de marzo de 2026. Posteriormente, su vehículo fue ubicado abandonado en el área de:

  • Peñas Blancas
  • Los Corozales
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Este hallazgo encendió las alertas de las autoridades, que iniciaron labores de búsqueda en la zona. El cuerpo fue encontrado en un sector de difícil acceso en Potrero Grande, lo que forma parte de las investigaciones en curso para determinar las circunstancias de su muerte.

Hallan sin vida a joven desaparecido

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer:

  • Cómo ocurrieron los hechos
  • Posibles responsables
  • El contexto de la desaparición

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles oficiales sobre la causa de muerte.

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