Hallan sin vida a joven desaparecido en Panamá Oeste

Las autoridades confirmaron que el cuerpo sin vida encontrado en una zona apartada de Potrero Grande corresponde a Alcibíades González, de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido días atrás.
De acuerdo con los reportes, el joven fue visto por última vez el pasado 19 de marzo de 2026. Posteriormente, su vehículo fue ubicado abandonado en el área de:
- Peñas Blancas
- Los Corozales
Este hallazgo encendió las alertas de las autoridades, que iniciaron labores de búsqueda en la zona. El cuerpo fue encontrado en un sector de difícil acceso en Potrero Grande, lo que forma parte de las investigaciones en curso para determinar las circunstancias de su muerte.
Hallan sin vida a joven desaparecido
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer:
- Cómo ocurrieron los hechos
- Posibles responsables
- El contexto de la desaparición
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles oficiales sobre la causa de muerte.