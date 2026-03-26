Hallan sin vida a joven desaparecido en Panamá Oeste

Las autoridades confirmaron que el cuerpo sin vida encontrado en una zona apartada de Potrero Grande corresponde a Alcibíades González, de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido días atrás.

De acuerdo con los reportes, el joven fue visto por última vez el pasado 19 de marzo de 2026. Posteriormente, su vehículo fue ubicado abandonado en el área de:

Peñas Blancas

Los Corozales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037230203605221863?s=20&partner=&hide_thread=false El cuerpo sin vida encontrado en una zona apartada de Potrero Grande, en Panamá Oeste, corresponde a Alcibíades González, de 28 años, quien fue visto por última vez el 19 de marzo del 2026, cuyo auto fue ubicado abandonado en el área de Los Corozales. pic.twitter.com/hABvSXYtJL — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

Este hallazgo encendió las alertas de las autoridades, que iniciaron labores de búsqueda en la zona. El cuerpo fue encontrado en un sector de difícil acceso en Potrero Grande, lo que forma parte de las investigaciones en curso para determinar las circunstancias de su muerte.

Hallan sin vida a joven desaparecido

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer:

Cómo ocurrieron los hechos

Posibles responsables

El contexto de la desaparición

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles oficiales sobre la causa de muerte.