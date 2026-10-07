Arraiján quedará sin agua esta noche: horario y sectores afectados

El Canal de Panamá informó que este miércoles 7 de octubre se registrarán afectaciones en el suministro de agua potable en comunidades de Arraiján , debido a la suspensión temporal de las operaciones de la potabilizadora de Miraflores, donde se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo.

Las labores están programadas entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. , periodo durante el cual se suspenderá el abastecimiento de agua en varios sectores atendidos por esta planta.

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¿Qué sectores estarán sin agua este 7 de octubre?

De acuerdo con el comunicado del Canal de Panamá, la suspensión del suministro afectará a:

Arraiján

Panamá Pacífico

El Tucán

Veracruz

En el resto de las áreas abastecidas por la potabilizadora de Miraflores, el impacto será menor, según informó la entidad.

Una vez concluyan los trabajos de mantenimiento, las operaciones de la planta serán reanudadas y el suministro de agua potable se recuperará de manera gradual.