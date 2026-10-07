CSS realizará mamografías los fines de semana de octubre: conoce el horario y cómo sacar cita

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z. habilitó un horario especial durante los fines de semana de octubre para la realización de mamografías, con el objetivo de facilitar el acceso a este examen para la detección temprana del cáncer de mama.

La atención estará disponible los sábados y domingos, de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., con 50 cupos por turno. Las personas interesadas deberán acudir previamente a la policlínica para programar su cita.

¿Cómo sacar una cita para una mamografía en la Policlínica JJ Vallarino?

“Conscientes de que los compromisos diarios pueden dificultar la asistencia a los centros médicos en días laborables, las autoridades y el personal de salud de la policlínica han implementado una estrategia especial para este mes de octubre”, detalló Lourdes Herrera, directora médica de la Policlínica JJ Vallarino.

Para quienes necesiten realizar el trámite durante la semana, la solicitud de cupos en ventanilla se mantiene de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La CSS recomendó programar previamente la cita para acceder a las jornadas especiales habilitadas durante octubre.