Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 09:27

MOP habilita paso por puente sobre el río Oria en Pedasí: estas son las restricciones de circulación

El MOP anunció la reapertura del puente sobre el río Oria, en Pedasí, desde el 15 de octubre a las 7:00 p.m., con límites de peso y velocidad.

MOP habilita paso por puente sobre el río Oria en Pedasí.

MOP habilita paso por puente sobre el río Oria en Pedasí.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la habilitación del tránsito vehicular por el puente sobre el río Oria, ubicado en Oria Arriba, distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, a partir de las 7:00 p.m. del jueves 15 de octubre de 2026. La estructura, situada en la vía que conecta Tonosí con Pedasí, presentó afectaciones estructurales como consecuencia del terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

Mediante un comunicado oficial, la entidad también confirmó que el puente de Agua Buena se encuentra habilitado para el tránsito vehicular. Sin embargo, ambas estructuras operarán bajo restricciones de peso y velocidad para garantizar la seguridad de los conductores.

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¿Cuáles son las restricciones para circular por los puentes de Oria y Agua Buena?

El MOP estableció las siguientes medidas para los vehículos que utilicen ambos puentes:

  • Peso máximo permitido: 10 toneladas.

  • Velocidad máxima: 40 kilómetros por hora.

  • Apertura del puente sobre el río Oria: jueves 15 de octubre, desde las 7:00 p.m.

  • Puente de Agua Buena: habilitado para la circulación vehicular.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar los límites establecidos y seguir las indicaciones del personal de seguridad y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

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MOP mantendrá vigilancia sobre las condiciones de los puentes

El Ministerio de Obras Públicas informó que continuará dando seguimiento a las condiciones de las estructuras y comunicará oportunamente cualquier actualización relacionada con las medidas de circulación.

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