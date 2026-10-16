MOP habilita paso por puente sobre el río Oria en Pedasí: estas son las restricciones de circulación

MOP habilita paso por puente sobre el río Oria en Pedasí.

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) anunció la habilitación del tránsito vehicular por el puente sobre el río Oria, ubicado en Oria Arriba, distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, a partir de las 7:00 p.m. del jueves 15 de octubre de 2026. La estructura, situada en la vía que conecta Tonosí con Pedasí, presentó afectaciones estructurales como consecuencia del terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

Mediante un comunicado oficial, la entidad también confirmó que el puente de Agua Buena se encuentra habilitado para el tránsito vehicular. Sin embargo, ambas estructuras operarán bajo restricciones de peso y velocidad para garantizar la seguridad de los conductores.

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¿Cuáles son las restricciones para circular por los puentes de Oria y Agua Buena?

El MOP estableció las siguientes medidas para los vehículos que utilicen ambos puentes:

Peso máximo permitido: 10 toneladas.

Velocidad máxima: 40 kilómetros por hora.

Apertura del puente sobre el río Oria: jueves 15 de octubre, desde las 7:00 p.m.

Puente de Agua Buena: habilitado para la circulación vehicular.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar los límites establecidos y seguir las indicaciones del personal de seguridad y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

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MOP mantendrá vigilancia sobre las condiciones de los puentes

El Ministerio de Obras Públicas informó que continuará dando seguimiento a las condiciones de las estructuras y comunicará oportunamente cualquier actualización relacionada con las medidas de circulación.