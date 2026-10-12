MOP iniciará demolición de puente en Boquete este 15 de octubre: rutas alternas y horarios

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que el jueves 15 de octubre de 2026 comenzarán los trabajos de demolición y construcción del puente 7, ubicado sobre la quebrada San Cristóbal, en Bajo Boquete, provincia de Chiriquí. Las labores se desarrollarán durante aproximadamente tres meses y podrían generar afectaciones en la circulación vehicular de la zona.
¿Dónde y en qué horario se realizarán los trabajos del MOP en Boquete?
Según el comunicado oficial, las labores se desarrollarán bajo las siguientes condiciones:
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Fecha de inicio: jueves 15 de octubre de 2026.
Horario de trabajo: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
Duración estimada: tres meses.
Ubicación: avenida Central, entre las calles 12.ª Sur y 13.ª Sur, en Bajo Boquete, provincia de Chiriquí.
¿Cuáles son las rutas recomendadas para ingresar y salir de Bajo Boquete?
El MOP recomendó a los conductores utilizar las siguientes vías durante la ejecución de los trabajos:
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Ingreso a Bajo Boquete: calle 13.ª Sur.
Salida del área de intervención: calle 12.ª Sur.
Camiones y equipo pesado: ruta establecida por la calle Raidepp Lal, calle 6.ª noreste, hacia la avenida Belisario Porras, según el comunicado.
La institución informó que el área contará con señalización preventiva y personal autorizado para orientar a los conductores.