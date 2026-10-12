MOP iniciará demolición de puente en Boquete este 15 de octubre: rutas alternas y horarios

MOP iniciará demolición de puente en Boquete este 15 de octubre.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que el jueves 15 de octubre de 2026 comenzarán los trabajos de demolición y construcción del puente 7, ubicado sobre la quebrada San Cristóbal, en Bajo Boquete, provincia de Chiriquí. Las labores se desarrollarán durante aproximadamente tres meses y podrían generar afectaciones en la circulación vehicular de la zona.

La intervención forma parte del proyecto “Solución Integral para el Mejoramiento del Sistema Pluvial del Pueblo de Bajo Boquete” y contempla movimientos de tierra, excavaciones profundas, instalación de tuberías y movilización de equipo pesado.

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¿Dónde y en qué horario se realizarán los trabajos del MOP en Boquete?

Según el comunicado oficial, las labores se desarrollarán bajo las siguientes condiciones:

Fecha de inicio: jueves 15 de octubre de 2026.

Horario de trabajo: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Duración estimada: tres meses.

Ubicación: avenida Central, entre las calles 12.ª Sur y 13.ª Sur, en Bajo Boquete, provincia de Chiriquí.

¿Cuáles son las rutas recomendadas para ingresar y salir de Bajo Boquete?

El MOP recomendó a los conductores utilizar las siguientes vías durante la ejecución de los trabajos:

Ingreso a Bajo Boquete: calle 13.ª Sur.

Salida del área de intervención: calle 12.ª Sur.

Camiones y equipo pesado: ruta establecida por la calle Raidepp Lal, calle 6.ª noreste, hacia la avenida Belisario Porras, según el comunicado.

La institución informó que el área contará con señalización preventiva y personal autorizado para orientar a los conductores.