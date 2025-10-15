Panamá consolida su rol como epicentro regional en estrategia y valoración empresarial.

Panamá reúne, este 15 y 16 de octubre a líderes de inversión, asesores fiscales y especialistas financieros en la segunda edición del Value Summit® 2025, la principal convención latinoamericana sobre valoración de empresas e intangibles. Más que una cita técnica, el encuentro confirma la posición de Panamá como hub estratégico para la región: un país que combina solidez institucional, conectividad y un ecosistema empresarial capaz de atraer conocimiento, capital y nuevas alianzas.
El programa abordó temas tan urgentes como las estrategias de fusiones y adquisiciones (M&A) ante disrupciones sociales, políticas y tecnológicas; el valor del EBITDA en procesos de compraventa; las mejores prácticas en la valoración de empresas.
Durante las sesiones, se destacó la importancia de la preparación previa a cualquier negociación. “Las empresas que se conocen a sí mismas logran transacciones más justas y sostenibles”, señaló Francisco Arballo, socio de Grupo Consultor EFE™ y coordinador del Comité Técnico del Value Summit®.
Más allá de las cifras, el evento deja una certeza compartida: en un mercado donde el valor ya no depende solo de los balances, sino de la confianza, la innovación y la ética, Panamá emergió como el escenario ideal para seguir construyendo el futuro empresarial de América Latina