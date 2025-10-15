Panamá consolida su rol como epicentro regional en estrategia y valoración empresarial.

Panamá reúne, este 15 y 16 de octubre a líderes de inversión, asesores fiscales y especialistas financieros en la segunda edición del Value Summit® 2025, la principal convención latinoamericana sobre valoración de empresas e intangibles. Más que una cita técnica, el encuentro confirma la posición de Panamá como hub estratégico para la región: un país que combina solidez institucional, conectividad y un ecosistema empresarial capaz de atraer conocimiento, capital y nuevas alianzas.

Jorge De la Rosa, socio de Grupo Consultor EFE™ y presidente del Comité Técnico del Value Summit®, recalcó que la elección de Panamá “no fue casualidad, sino consecuencia de su creciente papel como base operativa para holdings y centros de decisión en América Latina”. Este mensaje resonó entre más de 200 asistentes procedentes de Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador y Panamá, quienes exploraron e intercambiaron buenas prácticas y experiencias regionales sobre metodologías para determinar el valor real de una empresa en tiempos donde los activos más determinantes como la marca, el software o el know how, no siempre se pueden ver ni tocar.

Value Summit® 2025 El programa abordó temas como las estrategias de fusiones y adquisiciones (M&A) ante disrupciones sociales. Cortesía

El programa abordó temas tan urgentes como las estrategias de fusiones y adquisiciones (M&A) ante disrupciones sociales, políticas y tecnológicas; el valor del EBITDA en procesos de compraventa; las mejores prácticas en la valoración de empresas.

Durante las sesiones, se destacó la importancia de la preparación previa a cualquier negociación. “Las empresas que se conocen a sí mismas logran transacciones más justas y sostenibles”, señaló Francisco Arballo, socio de Grupo Consultor EFE™ y coordinador del Comité Técnico del Value Summit®.

Más allá de las cifras, el evento deja una certeza compartida: en un mercado donde el valor ya no depende solo de los balances, sino de la confianza, la innovación y la ética, Panamá emergió como el escenario ideal para seguir construyendo el futuro empresarial de América Latina