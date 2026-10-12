Terremoto en Panamá: ¿cuándo comenzarán los trabajos de reconstrucción de viviendas?

Las instituciones del Gobierno Nacional mantienen las labores de asistencia humanitaria para las personas afectadas tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

Mientras continúan las evaluaciones de daños y la atención a las comunidades afectadas, las autoridades avanzan en las coordinaciones necesarias para dar paso a los trabajos de reconstrucción.

Ministros y directores de la República de Panamá. Presidencia de Panamá

¿Qué acciones se realizan en las zonas afectadas?

La subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, informó que durante los últimos dos días se han evaluado más de 1,200 residencias y edificios en las zonas afectadas. También se han realizado inspecciones en hospitales para determinar las condiciones de sus instalaciones.

Por su parte, el ministro Orillac detalló que el centro de acopio ubicado en el Parque Omar continuará recibiendo donaciones durante los próximos días, como parte de las acciones de apoyo a las personas damnificadas.

Miviot coordina el traslado de materiales

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, adelantó que desde este lunes continuaría el traslado de materiales para abastecer a las comunidades cuyas viviendas sufrieron daños por el movimiento sísmico.

Además, se ha movilizado personal técnico desde distintas regiones del país hacia las direcciones regionales de las cuatro provincias que registraron mayores afectaciones.

En coordinación con los gobiernos locales, las autoridades también realizan censos para identificar los daños, mientras avanzan las labores de remoción de escombros y limpieza de las áreas afectadas.

Sismo en Panamá | El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, informó que en coordinación con gobiernos locales realizarán una revisión de los censos e iniciarán la remoción de escombros para el inicio de procesos de restauración de viviendas destruidas por… pic.twitter.com/BWrA4tE0aG — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2026

¿Cuándo comenzarían las reconstrucciones?

El ministro Jované indicó que espera que, en coordinación con la Contraloría General de la República, los refrendos y las órdenes de proceder estén listos en un plazo no mayor de una semana.

Este proceso es clave para avanzar hacia la ejecución de las obras. Sin embargo, el inicio de las reconstrucciones dependerá de los trámites correspondientes y de la planificación de los trabajos en las comunidades afectadas.