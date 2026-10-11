Sinaproc suspende simulacro nacional del lunes 12 tras sismo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció la suspensión del III Simulacro Nacional de Evacuación en Panamá, programado para el lunes 12 de octubre de 2026, a las 10:00 a.m. La decisión se tomó tras el fuerte sismo registrado el viernes 9 de octubre y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

La medida también incluye las actividades previas al ejercicio y fue comunicada a instituciones públicas y privadas, centros educativos, gobiernos locales y demás organizaciones que participarían en la jornada nacional de prevención.

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¿Por qué Sinaproc suspendió el simulacro nacional en Panamá?

La suspensión responde a la necesidad de concentrar los esfuerzos de los organismos de emergencia en la atención de las afectaciones provocadas por el terremoto.

Entre las principales labores de respuesta se encuentran:

El seguimiento de la actividad sísmica y sus réplicas.

Las evaluaciones de daños en viviendas, edificios e infraestructuras.

La asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto.

El III Simulacro Nacional estaba organizado para fortalecer la preparación de instituciones y ciudadanos ante situaciones de emergencia, mediante la aplicación de protocolos de evacuación y autoprotección.

¿Cuándo se realizará el III Simulacro Nacional de Evacuación?

Por el momento, Sinaproc no ha anunciado una nueva fecha para el ejercicio de evacuación.

La entidad indicó que la suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso y que cualquier actualización será comunicada mediante sus canales oficiales.

Se recomienda a la población mantenerse informada, atender las indicaciones de los organismos de emergencia y evitar compartir información no verificada sobre posibles nuevas fechas del simulacro.