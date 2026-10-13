Terremoto en Panamá: MEF descarta por ahora utilizar el Fondo de Ahorro y anuncia fideicomiso

El Gobierno Nacional presentó este martes 13 de octubre de 2026 un balance de las medidas económicas adoptadas para atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto del viernes 9 de octubre, que provocó daños en viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, principalmente en Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. Durante la presentación, el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) explicó las condiciones para utilizar recursos extraordinarios y anunció la constitución de un fideicomiso para la emergencia.

Las autoridades aclararon que la declaratoria del estado de emergencia, aprobada el sábado 10 de octubre, no implica automáticamente solicitar una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, ni utilizar los recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

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Sismo en Panamá | "Para iniciar, haciendo hincapié o aclaraciones de muchas preguntas legítimas que tienen los ciudadanos. Producto de cuando se declaró el estado de emergencia el sábado. Lo principal, yo empezaría por comentar, que cuando se declara un estado de emergencia, la… pic.twitter.com/KWqIMu8Jhp — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

¿Utilizará el Gobierno el Fondo de Ahorro de Panamá tras el terremoto?

Durante la presentación, se explicó que el acceso a los recursos del Fondo de Ahorro de Panamá está sujeto a restricciones legales y a determinados umbrales económicos.

Uno de los principales requisitos es que los daños ocasionados por un desastre natural o una emergencia superen el 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Según la explicación ofrecida, ese porcentaje representaría aproximadamente 450 millones de balboas.

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Las autoridades indicaron que, con base en las estimaciones disponibles hasta el momento, los daños ocasionados por el terremoto no alcanzarían ese monto.

Como referencia, señalaron que el Consejo de Gabinete autorizó recursos por hasta 100 millones de balboas para atender la emergencia.

Esta autorización no significa que la totalidad de ese dinero haya sido desembolsada o utilizada.

Sismo en Panamá | "Hoy nos autorizó el Consejo de Gabinete a recibir lo que técnicamente se llama recursos no reembolsables de instituciones financieras multilaterales, llámese Banco Interamericano de Desarrollo @AgendaCAF, Banco Centroamericano de Integración Económica, Fondo… pic.twitter.com/H86uRjzKpP — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

MEF no prevé solicitar una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal

Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de solicitar a la Asamblea Nacional una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El MEF explicó que la declaratoria del estado de emergencia contempla la facultad de gestionar esa autorización, pero no establece la obligación de presentar la solicitud.

Simo en Panamá | "Es simplemente porque en caso tal de que fuese necesario, el Ministerio de Economía y Finanzas o el ministro, requiere una autorización del Consejo de Gabinete. De acuerdo a los análisis que hemos hecho hasta el momento, no va a ser necesario, con la información… pic.twitter.com/mSLST0ozk9 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

Para hacerlo, el Ministerio de Economía y Finanzas necesitaría una autorización del Consejo de Gabinete.

De acuerdo con los análisis realizados hasta ahora, las autoridades consideran que no será necesario acudir a la Asamblea Nacional para solicitar dicha dispensa, tomando en cuenta la información disponible sobre las necesidades financieras derivadas del terremoto.

Gobierno constituye fideicomiso con el Banco Nacional de Panamá

El Gobierno también confirmó que ya fue constituido un fideicomiso entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá, el cual fue refrendado por la Contraloría General de la República.

Como parte de este mecanismo, las autoridades informaron que ya se abrió una cuenta bancaria destinada a la administración de los recursos correspondientes.

Asimismo, el Consejo de Gabinete autorizó este martes la recepción de recursos no reembolsables provenientes de instituciones financieras multilaterales.

Sismo en Panamá | "Paso a informar también de que ya ha sido constituido un fideicomiso entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá, refrendado por la Contraloría General de la República, nuestro agradecimiento tanto al Banco Nacional por la rapidez y… pic.twitter.com/Q2oZueL6WY — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2026

Entre las entidades mencionadas se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los recursos no reembolsables corresponden a aportes que no generan una obligación de devolución, a diferencia de los préstamos.

Por el momento, no se precisó el monto de los aportes que podrían recibirse mediante este mecanismo.

Las autoridades indicaron que las decisiones financieras se están tomando a partir de las evaluaciones disponibles sobre la emergencia y las necesidades de recuperación de las comunidades afectadas.