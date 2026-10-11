Sismo en Panamá: MEF mantiene meta fiscal de 2026 y descarta pedir una dispensa a la Asamblea

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que la meta fiscal de Panamá para 2026 se mantiene sin cambios tras la emergencia ocasionada por el sismo de magnitud 7.5. La entidad indicó que no solicitará una dispensa a la Asamblea Nacional y que la atención de los daños se financiará inicialmente con coberturas de seguros, donaciones y recursos no reembolsables.

De acuerdo con la información suministrada, el Gobierno recurrirá primero a distintas fuentes de financiamiento para cubrir los gastos relacionados con la emergencia.

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Entre los mecanismos mencionados figuran:

- Coberturas de seguros, para los daños que estén contemplados en las pólizas correspondientes.

- Donaciones, como apoyo para atender las necesidades derivadas del sismo.

- Recursos no reembolsables, que no requieren devolución.

La disponibilidad y el alcance de estos recursos dependerán de las condiciones aplicables a cada mecanismo y de las necesidades que se determinen durante la atención de la emergencia.

¿Qué pasará con la meta fiscal de Panamá en 2026?

El MEF señaló que la meta fiscal de 2026 se mantiene intacta y que no pedirá una dispensa a la Asamblea Nacional para modificarla en respuesta a los gastos asociados al sismo.

La decisión se produce mientras las autoridades atienden las consecuencias del movimiento telúrico y evalúan las necesidades de recuperación.

La evolución del gasto y los recursos disponibles serán relevantes para conocer cómo se financiarán las acciones posteriores a la emergencia.

¿Qué se sabe del sismo en Panamá?

La información proporcionada atribuye al movimiento sísmico una magnitud de 7.5. Para completar el contexto de la noticia, es necesario confirmar ese dato con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá u otra fuente sismológica oficial, además de precisar el epicentro, la hora y los daños reportados.