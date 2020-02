Mensajes de WhatsApp que arruinan tu relación

Lau Chan • 14 Feb 2020 - 03:00 AM

Es cierto que las relaciones de pareja de estos tiempos están siendo perjudicadas por las redes sociales, tan así que cosas que antes ni siquiera existían ahora nos parece señales claras de que nuestra relación va en declive, como por ejemplo, los mensajes de WhatsApp y aquí te decimos por qué.

Un solo "OK"

Imagínate que tu pareja te ha enviado un mensaje con una gran explicación o te ha dado información importante para el o ella y tu te limitas a escribir un "OK". Sabemos que es súper tonto, pero ahorita mismo ese "Ok" es malinterpretado como que no te interesa lo que te está hablando, así que debes estar seguro cuando tengas que dar esta respuesta.

Indirectas

¿Quién no se ha dejado llevar por las emociones y ha publicado cosas inmaduras en sus estados de WhatsApp? Esto es un grave error, porque le dices a tus contactos que tu vida amorosa no está bien y en vez de apoyarte serás un blanco para la burla de los que ven tus estados. No es necesario que todos tus contactos se enteren de los problemas que tienes con tu pareja, así que toma el teléfono y háblale directamente.

Abusar de los emojis

Jamás respondas una pregunta seria con los emojis, incluso hay temas que se podrían malinterpretar por la bendita moda de ahora de buscar un sticker para cada respuesta. Exprésate más sobre lo que sientes, a veces estas app de mensajería instantánea termina alejándonos más en vez de acortar las distancias.