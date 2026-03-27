ACODECO alerta por estafa en WhatsApp: no realiza llamadas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar intentos de suplantación de su plataforma de WhatsApp (Sindi) desde un número extranjero.

La entidad aclaró que no realiza llamadas a los consumidores , por lo que pidió a la población mantenerse vigilante ante posibles estafas.

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Así opera la suplantación

Según la Acodeco, los reportes indican que personas están recibiendo contactos desde números internacionales que se hacen pasar por la institución.

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Este tipo de fraude busca:

Obtener datos personales

Confundir a los usuarios

Generar falsas gestiones o cobros

Canales oficiales de Acodeco

La entidad reiteró que los únicos medios autorizados para atención y denuncias son:

“Los únicos canales oficiales (por el momento) para comunicarnos sus denuncias y orientaciones, que sean de nuestra competencia son estos”, indicó la institución. “Los únicos canales oficiales (por el momento) para comunicarnos sus denuncias y orientaciones, que sean de nuestra competencia son estos”, indicó la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037548022091919769?s=20&partner=&hide_thread=false La @AcodecoPma advirtió a los consumidores sobre informes de suplantación de su plataforma de WhatsApp (Sindi), desde un número extranjero, y aclaró que no realiza Ilamadas a ningún consumidor.



"Los únicos canales oficiales, (por el momento), para comunicarnos sus denuncias y… pic.twitter.com/HbZuGnjzsy — Telemetro Reporta (@TReporta) March 27, 2026

Recomendaciones a los consumidores

Ante esta situación, Acodeco recomienda:

No compartir información personal por WhatsApp

Verificar siempre el origen del contacto

Evitar responder a números desconocidos del extranjero

Reportar cualquier intento sospechoso

Llamado a la precaución

La institución hizo un llamado a los consumidores a mantenerse informados y utilizar únicamente los canales oficiales para evitar caer en fraudes.