Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 10:44

ACODECO alerta por estafa en WhatsApp: no realiza llamadas

Acodeco advierte sobre suplantación en WhatsApp desde números extranjeros. Conoce los canales oficiales y evita ser víctima de estafa.

ACODECO alerta por estafa en WhatsApp

ACODECO alerta por estafa en WhatsApp

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar intentos de suplantación de su plataforma de WhatsApp (Sindi) desde un número extranjero.

La entidad aclaró que no realiza llamadas a los consumidores, por lo que pidió a la población mantenerse vigilante ante posibles estafas.

Así opera la suplantación

Según la Acodeco, los reportes indican que personas están recibiendo contactos desde números internacionales que se hacen pasar por la institución.

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Este tipo de fraude busca:

  • Obtener datos personales
  • Confundir a los usuarios
  • Generar falsas gestiones o cobros

Canales oficiales de Acodeco

La entidad reiteró que los únicos medios autorizados para atención y denuncias son:

“Los únicos canales oficiales (por el momento) para comunicarnos sus denuncias y orientaciones, que sean de nuestra competencia son estos”, indicó la institución. “Los únicos canales oficiales (por el momento) para comunicarnos sus denuncias y orientaciones, que sean de nuestra competencia son estos”, indicó la institución.

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Recomendaciones a los consumidores

Ante esta situación, Acodeco recomienda:

  • No compartir información personal por WhatsApp
  • Verificar siempre el origen del contacto
  • Evitar responder a números desconocidos del extranjero
  • Reportar cualquier intento sospechoso

Llamado a la precaución

La institución hizo un llamado a los consumidores a mantenerse informados y utilizar únicamente los canales oficiales para evitar caer en fraudes.

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