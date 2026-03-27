ACODECO alerta por estafa en WhatsApp: no realiza llamadas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar intentos de suplantación de su plataforma de WhatsApp (Sindi) desde un número extranjero.
Así opera la suplantación
Según la Acodeco, los reportes indican que personas están recibiendo contactos desde números internacionales que se hacen pasar por la institución.
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Este tipo de fraude busca:
- Obtener datos personales
- Confundir a los usuarios
- Generar falsas gestiones o cobros
Canales oficiales de Acodeco
La entidad reiteró que los únicos medios autorizados para atención y denuncias son:
- Correo: [email protected]
- Línea: 311
- Sitio web oficial: https://acodeco.gob.pa/inicio/tramites/
Recomendaciones a los consumidores
Ante esta situación, Acodeco recomienda:
- No compartir información personal por WhatsApp
- Verificar siempre el origen del contacto
- Evitar responder a números desconocidos del extranjero
- Reportar cualquier intento sospechoso
Llamado a la precaución
La institución hizo un llamado a los consumidores a mantenerse informados y utilizar únicamente los canales oficiales para evitar caer en fraudes.