CAFÉ CON AROMA DE MUJER | Leonidas ya no quiere conquistar a Gaviota

En este episodio de Café con aroma de mujer : Leonidas le dice a Gaviota que ya no quiere seguir intentando conquistar su corazón.

Gaviota le pide perdón por no poderlo amar, pero él le dice que no tiene nada que perdonar, "Usted no está enamorada de mí y lo entiendo", explicó Salinas.