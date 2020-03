SHOWBIZ • 10 Mar 2020 - 12:57 PM

La próxima entrega de la franquicia 'The Fast and the Furious', que llegará a los cines el próximo verano si todo sigue adelante según lo previsto, contará con nuevos rostros muy conocidos en el elenco como el antiguo luchador de la WWE John Cena y Cardi B o con actrices tan reputadas como Helen Mirren y Charlize Theron, que retomarán sus antiguos papeles.

El cameo de la rapera se debe a que la hija de Vin Diesel -protagonista absoluto de estas películas de acción- es una gran admiradora suya e insistió hasta convencer a su famoso padre para que pidiera a los guionistas que le escribieran un personaje a su medida. En realidad, lo que le falta al equipo de la saga cinematográfica son papeles que repartir entre todas las estrellas de Hollywood -muchos de ellas con estatuillas doradas- que ahora se mueren de ganas de trabajar con ellos.

Publicidad

"Es muy extraño, porque hace veinte años jamás habría pensado que pudiera ser posible, pero ahora tenemos a actores que han ganado un Óscar rogándonos por un papel en las películas. Es muy raro", ha desvelado el actor a su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

Obviamente, sus declaraciones se ha interpretado como una señal de que 'Fast 9' incluirá algunas sorpresas inesperadas que por el momento Diesel no está preparado para desvelar.

"Creo que desvelaría demasiado si lo dijera. Hay algunos secretos que tengo que guardarme por lealtad a los espectadores", ha asegurado para evitar preguntas incómodas.