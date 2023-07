Oppenheimer será el último filme de Christopher Nolan ¿Por qué?

Christopher Nolan no hará ninguna película durante la huelga de Hollywood. Miles de actores se han unido a los escritores para emprender una acción industrial en medio de la disputa entre el sindicato SAG-AFTRA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) y el director prometió apoyar a los de la industria al no trabajar en ningún proyecto durante la huelga, después de que las estrellas de su nueva película ' Oppenheimer ' abandonaran el estreno en Londres el jueves cuando se anunció la acción.

'No, absolutamente. Es muy importante que todos entiendan que es un momento clave en la relación entre los trabajadores y Hollywood. Esto no se trata de mí, esto no se trata de las estrellas de mi película. Se trata de contratar a actores, se trata de escritores del personal en programas de televisión que intentan criar una familia, tratar de mantener la comida en la mesa'.

El último éxito de taquilla de Nolan cuenta la historia de J. Robert Oppenheimer, el hombre detrás de la bomba atómica, y lo compara con la amenaza que la tecnología de Inteligencia Artificial representa para la raza humana, particularmente porque el problema forma parte del ataque SAG-AFTRA-.

El director de 52 años dijo:

'Una de las cosas interesantes de sacar esta película es que llega en un momento en que hay muchas tecnologías nuevas que la gente comienza a preocuparse por las consecuencias no deseadas. Cuando hablas con líderes en el campo de la IA, como hago de vez en cuando, ven este momento como su momento Oppenheimer. Están mirando su historia para decir: -¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cómo podemos lidiar con las posibles consecuencias no deseadas?- Lamentablemente, para ellos, no hay respuestas fáciles'.