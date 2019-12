Audiciones para el musical "Los Inolvidables" en Panamá

View this post on Instagram

@teatropacific abre audiciones para el gran musical que presentará la Sala 1 en MAYO 2020 @losinolvidableselmusical 🎼 Buscamos bailarinas y bailarines mayores de edad, ensambles que canten de 18 a 60 años de edad • Fecha: 09 de Diciembre de 4:00pm a 7:00pm en el TEATRO PACIFIC ☎ Para más información llamar 6131.8778