Colón Nacionales -  5 de abril de 2026 - 18:28

Hombre es asesinado durante visita familiar en Colón

El hombre no residía en los multifamiliares Irving Saladino, sino que se encontraba de visita en la zona al momento del ataque.

Hombre es asesinado durante visita familiar en Colón

Hombre es asesinado durante visita familiar en Colón

Ana Canto
Por Ana Canto

En la tarde de este domingo 5 de abril, un hombre fue interceptado por sicarios mientras se desplazaba en su vehículo de color blanco, tras haber salido de los multifamiliares Irving Saladino, en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima no residía en el complejo habitacional, sino que se encontraba de visita en la zona al momento del ataque. Los atacantes sorprendieron al ciudadano y le efectuaron múltiples disparos antes de darse a la fuga.

Al lugar de los hechos se presentaron unidades de la Policía Nacional, mientas se espera a los peritos del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes. El suceso ha causado gran conmoción entre los residentes y familiares presentes en la escena, quienes se mostraron impactados por la violencia del crimen.

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