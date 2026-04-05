Hombre es asesinado durante visita familiar en Colón

En la tarde de este domingo 5 de abril, un hombre fue interceptado por sicarios mientras se desplazaba en su vehículo de color blanco, tras haber salido de los multifamiliares Irving Saladino, en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón.
Al lugar de los hechos se presentaron unidades de la Policía Nacional, mientas se espera a los peritos del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes. El suceso ha causado gran conmoción entre los residentes y familiares presentes en la escena, quienes se mostraron impactados por la violencia del crimen.