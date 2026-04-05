Más de 50 privados de libertad reciben sacramentos en celebración de Pascua

Privados de libertad en un centro penitenciario de Panamá. Arquidiócesis de Panamá

Por Ana Canto En una emotiva celebración de Pascua, más de 50 privados de libertad en un centro penitenciario de Panamá recibieron los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.

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El acto se convirtió en un poderoso testimonio de fe, donde se resaltó el significado de la Pascua como un proceso de vida nueva y transformación personal. Durante su homilía, el prelado envió un mensaje de esperanza a los internos: “Para Dios nadie está perdido. Hoy nacen de nuevo como hijos amados”, expresó monseñor Ulloa.

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