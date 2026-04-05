Panamá Nacionales -  5 de abril de 2026 - 14:19

Más de 50 privados de libertad reciben sacramentos en celebración de Pascua

Los privados de libertad recibieron los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión ante la celebración de la Pascua en Panamá.

Privados de libertad en un centro penitenciario de Panamá.

Privados de libertad en un centro penitenciario de Panamá.

Arquidiócesis de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

En una emotiva celebración de Pascua, más de 50 privados de libertad en un centro penitenciario de Panamá recibieron los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.

El acto se convirtió en un poderoso testimonio de fe, donde se resaltó el significado de la Pascua como un proceso de vida nueva y transformación personal. Durante su homilía, el prelado envió un mensaje de esperanza a los internos: “Para Dios nadie está perdido. Hoy nacen de nuevo como hijos amados”, expresó monseñor Ulloa.

La jornada concluyó con una reflexión profunda sobre la naturaleza humana: la dignidad no se pierde tras las rejas y siempre existe una oportunidad para la reinserción y el cambio. Este evento reafirma el compromiso de la Iglesia con la pastoral penitenciaria y el acompañamiento espiritual de quienes buscan una segunda oportunidad.

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