Más de 50 privados de libertad reciben sacramentos en celebración de Pascua

En una emotiva celebración de Pascua, más de 50 privados de libertad en un centro penitenciario de Panamá recibieron los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.
La jornada concluyó con una reflexión profunda sobre la naturaleza humana: la dignidad no se pierde tras las rejas y siempre existe una oportunidad para la reinserción y el cambio. Este evento reafirma el compromiso de la Iglesia con la pastoral penitenciaria y el acompañamiento espiritual de quienes buscan una segunda oportunidad.