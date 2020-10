View this post on Instagram

GRAN ESTRENO Domingo 11 de octubre / 7:00 p.m. La nueva comedia de la Sala Virtual Actinio cuenta la historia de cinco personajes patéticos que acuden a un lugar en busca de empleo. Una sala de espera y el silencio nos permite escuchar sus pensamientos, sus sueños y sus frustraciones. Una obra en vivo por Zoom interpretada por este fabuloso grupo de actriz y actores: Stella Lauri, Dayra Torres, Ingrid Villareal, Luis Gustavo Macías y Hugo Victor Rodríguez. En la antesala podrás compartir y rerir con Neysa Ferguson. . @stellalauri29 @dayrat @aquisoyingrid @luisgustavopty @soyhugovictor @neysaferguson @carlos.algecira . Una obra inspirada en el texto de José Domingo Garzón y dirigida por Carlos Algecira. Diseño de sonido: Paul Fasel. . Ya puedes comprar tu boleto en www.proyectoactinio.com Cupos limitados / Acompáñanos en el estreno.