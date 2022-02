DOCTOR MILAGRO | Alí le propone matrimonio a Nazli y ella acepta

En seguida, se prendieron las luces y aparecieron todos sus amigos para darle la sorpresa por su cumpleaños. Nazli le dio un beso en la boca a Alí y le regaló una gran sonrisa.

Beliz se sincera con Ferman

Beliz fue a la fiesta de cumpleaños de Nazli y allí Ferman y Tanju estaban buscándola; ella aceptó conversar con Ferman y se sinceró.

Ella le dijo que en realidad no quiere hacer nada con Tanju, que estaba intentando ponerlo celoso pero lo que no quiere es que no se apresuren para que su relación funcione esta vez.

Él la escuchó atento y luego la besó.

La gran noticia

Ferman recibió una llamada y tuvo que acercarse a Alí para darle una excelente noticia, la Junta Médica aceptó que presentara el examen de especialidad antes de tiempo, debido a su extraordinaria labor como cirujano.

Alí quedó sin palabras pero muy emocionado.

