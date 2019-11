Linette Clement, representará a Panamá en Reina Hispanoamericana

View this post on Instagram

Anunciamos la participación de la Señorita Linette Clement en la próxima edición de Reina Hispanoamericana. Linette viajará a Bolivia, tentativamente en el mes de enero, mes dispuesto para celebrar el Reina Hispanoamericana. La candidata panameña es estudiante de Mercadeo y Publicidad en la Universidad del Istmo. Es bilingüe y fue Top 10 de Señorita Panamá 2019, y ganadora de Mejor Silueta. Anteriormente la candidata panameña sería Ana Lucía Tejeira, quien ahora nos representará en Miss Charm Internacional. Ambos eventos se desarrollarán en enero. @linetteclement @rhispanaoficial