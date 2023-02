Chiara Ferragni y su poderoso mensaje sobre la mujer en el Festival de San Remo

"...¿Será fácil ser madre? Nunca. Será el trabajo más complicado de todos porque solo tus hijos podrán emitir juicios sobre lo que haces. Te sentirás culpable por estar lejos de ellos, incluso cuando vas a trabajar, por tener otros sueños además de tu familia. Nuestra sociedad te ha enseñado que cuando te conviertes en madre tienes una nueva identidad y será lo que te define: eres solo una madre. Piensa un segundo en esto: ¿Cuántas veces la sociedad nos hace sentir culpables porque las mujeres trabajamos y estamos lejos de nuestros hijos? Prácticamente siempre. ¿Y cuándo se hace lo mismo con los hombres? Nunca. Pero te digo una cosa: siempre harás lo mejor para tus hijos y ese será el pensamiento más importante cada día. Eres una buena madre, no perfecta, pero lo suficientemente buena", dijo, leyendo una carta que escribió para sí misma.

Pero eso no es todo, la italiana, emocionada, habló sobre algo tan real; y es cómo nos sentimos las mujeres cuando no se nos toma en cuenta, sea por un logro o no; y con esto, impactó aún más.

"...celebra tus éxitos, los grandes y también los pequeños que nadie ve, pero que igualmente te hacen sentir orgullosa. Nunca te menosprecies delante de nadie. Las mujeres nos hacemos pequeñas frente a hombres inseguros, te lo dice una que incluso ha aceptado que un hombre difundiera la narrativa que él había hecho que sea quien soy, aunque eso no fuera cierto. Como mujer, harás frente a muchas batallas y trabajarás el doble que un hombre para que te tomen en serio. No podrás vivir libremente en tu cuerpo porque si lo escondes eres una monja, si lo enseñas eres una put*. Leerás cientos de comentarios que te recordarán el sexismo que desafortunadamente está normalizado. Plántales cara y no tengas miedo de las consecuencias que pueda tener ser quién eres. Ser mujer no es un límite, díselo a todos tus amigas, grítaselo a todo el mundo y lucha por cambiar las cosas. Yo lo estoy haciendo incluso ahora. ¿Sientes el latido de mi corazón? ¿Sientes todas estas emociones? Me gustaría abrazarte, pequeña Chiara, y decirte que no dudes quién eres, porque al final todo saldrá bien. Estoy orgullosa de ti”, finalizó.

Sanremo 2023 - Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo: una lettera a sé stessa

Chiara Ferragni deslumbra con un 'naked dress': "Si te tapas eres una monja, si no, una puta"

Sus vestidos

La presentadora no sólo impresionó por su discurso, sino con los cuatro vestidos que lució, firmados por Maria Grazia Chiuri para Dior Alta Costura.

Sanremo 2023: Chiara Ferragni, gli abiti-messaggio all'Ariston - Oggi è un altro giorno 08/02/2023

