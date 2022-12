Tiktoker colombiana asegura que los artistas panameños no salen del país

Se refirió a los taxis, a los "tubi tubi" que utilizan las mujeres en el cabello y a los artistas panameños, asegurando que los mismos son "regionalistas" y que por eso, según ella, no salen del país.

"Sech fue un milagro", fue la excepción que hizo al referirse al tema, agregando lo siguiente: "La mayoría de cantantes panameños o están muertos o se apagaron, o solamente suenan en Panamá".

Y no conforme con esto, la Tiktoker expresó que "si te pierdes en Panamá tienes la manera de ubicarte, porque nadie te da indicaciones, ni la policía ni nadie...en el colegio son las morenitas las que hacen bullying...las que viven en sectores buenos, hablan feísimo, horrible, osea, parece como una papa en la boca...".

Entre otras cosas, también aseguró que en Panamá "las mujeres son las que le pegan a los hombres".

Fuertes críticas

El video, publicado en su cuenta de TikTok, se volvió tendencia rápidamente y muchos panameños reaccionaron molestos, lo que obligó a la colombiana a eliminarlo y luego, en su Instagram Stories, pidió disculpas.

"De todas maneras bebés, les voy a pedir disculpas, si en algún momento los ofendí...de verdad que no fue mi intención, sino que quería que ustedes supieran que yo también la he pasado mal en Panamá, y eso, pero no es como para que se haga más grande...les pido disculpas públicas, ya borré todos mis videos...si ustedes que yo no vuelvo al país, yo no vuelvo al país...más o menos en febrero estoy viajando para Panamá...mi intención nunca fue ofenderlos a ustedes", manifestó.