"No estuvimos a la altura de la competición", admite Modric

El mediocampista Luka Modric, autor de uno de los tantos del Real Madrid en su derrota por 3 a 2 ante el Shakhtar Donetsk en el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones, admitió este miércoles que su formación no había estado "a la altura de la competición" en la primera mitad.

"En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición, intentamos mejorar y mejoramos, pero no llegó para empatar o ganar el partido. Ahora a mejorar. Nos faltó un poco de confianza, sobre todo en el primer tiempo. Tenemos que seguir, viene rápido el próximo partido y tenemos que ser mejores", comentó Modric a la televisión Movistar Liga de Campeones.

"No hemos entrado bien en el partido. Luego mejoramos bastante, pero no era suficiente para revertir la situación del primer tiempo", apuntó, aludiendo a una primera parte en la que el Shakhtar se distanció provisionalmente por 3 a 0.

Modric señaló que no creía que el Real Madrid hubiera pecado de exceso de confianza ante un rival que sobre el papel parecía inferior.

"Eso seguro que no. El Shakhtar es un equipo bueno, con jugadores buenos, y no hemos despreciado al Shakhtar para nada. No entramos bien en el partido, nos metieron el primer gol y luego bajamos la cabeza, perdimos la confianza", analizó.

El sábado, el Real Madrid visita al FC Barcelona en el gran 'Clásico' de LaLiga española.

"Es bueno que llegue el próximo partido, que es el Clásico. Tenemos que confiar en nosotros. No nos hemos olvidado de jugar al fútbol, podemos hacer un buen partido. El Clásico es siempre un partido diferente y seguro que vamos a estar al nivel", afirmó.

