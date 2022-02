LA NIETA ELEGIDA | Juan Esteban le pide a Luisa que vaya con él

Milán se encuentra con Luisa en un restaurante, él le cuenta a ella que el doctor tiene demandas de otros pacientes y de seguro los hijos tienen planeado algo para que Sara se quede allí internada.

Daniela le comenta a Germán y Juan Esteban que Luisa lo debe estar pasando mal con la crisis que tiene ahora Sara porque ella era su protegida.

Sara evita que le sigan colocando medicamentos para intentar estar lucida y poder escapar.

Juan Esteban va en busca de Luisa para saber cómo está y cómo lidia con eso. Ella le asegura que está bien y que habían quedado en algo. Él dice que no puede sacarla de su cabeza y que siente que debe estar con ella. Quiere saber si Luisa siente lo mismo, pero ella no dice nada y Juan le besa. Luisa le detiene y le responde que eso está mal y está comprometido, no le quiere hacer eso a Vivian ni a Sara. Juan Esteban le pide que vaya con él. No importa que apenas se conozcan y que le vayan a caen encima. Luisa le dice que no sabe bien quién es ella y que cuando lo sepa, no querrá estar con ella. Luisa le dice que cada vez que la busca la está poniendo en peligro, no quiere que vaya a verla.

Lucas le muestra a Luisa unas fotos de Sergio y Perpetua, allí aparece cerca de donde vivía Luisa. Lucas piensa que debe haber fotos de Sergio con la mamá de ella y que deben seguir buscando, pero Luisa piensa que deben dejar todo así.

María Consuelo cita Luisa para desayunar y le pregunta por lo que pasa con Lucas. Le había dejado claro que no buscara a su hijo y que se está aprovechando de su Lucas para seducirlo y ponerlo de su lado. María Clara le dice que le recuerda a Sergio, porque era un cínico. Le cuenta que se la pasaba robando y estar acompañado de mujeres del barrio. Luisa le responde que ella respira por su propia herida, compara a Sergio con lo que le tocó vivir a ella con su esposo. María Consuelo se molesta y la cachetea.

Braulio le dice a Esther que perdió derecho por hacer cosas sin su permiso a costa de Luisa. Ella piensa que ha hecho más que Luisa por él. Braulio le recuerda que las cosas se hacen a su manera y que Esther se está sacando sola. Braulio le dice que él mandó a matar a Perpetua y que le diga a Milán que no debe estar preocupado.

Nicolás, Rosa y María Consuelo van a visitar a Sara. El doctor le dice que intentó escaparse y tiene que vigilarla por algunos meses y aumentar la dosis de los sedantes.

Rosa le mete en la cabeza a Nicolás que debe hacerse cargo de la empresa por el estado de salud de su madre quien es la dueña mayoritaria de las empresas. Porque Augusto es muy anciano y María Consuelo siempre ha estado al margen. Piensa que todo se puede ir a pique y que debe él encargarse.

Florentino le cuenta a Luisa cómo era la relación entre Perpetua y Sergio. Piensa que todo era muy secreto entre ambos.

Milán le reclama a Esther porque visitó a Braulio, porque él manejaría todo. Esther le cuenta que Braulio mandó a matar a Perpetua, algo que Milán no sabía.

Rosa le entrega un documento a Nicolás para que Sara firme un poder para que él se haga cargo de la empresa.