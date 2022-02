LA NIETA ELEGIDA | Luisa le deja claro a Juan Esteban que no quiere verlo

Camargo y su ayudante visitan a Augusto y le dicen que Esther no tiene relación que Luisa. Luego Augusto le dice a Sara que se equivocó y le muestra unas pruebas de que Luisa es una impostora. Augusto le menciona que le dio el beneficio de la duda. Sara le comenta que son simples foto copias. Además, Sara le muestra una foto donde sus investigadores están hablando con Nicolás. Augusto piensa que es una artimaña, Sara no puede esperar más de sus hijos por lo que le hicieron y ya no pueden confiar en ellos.

Laura se da cuenta que el celular se lo robó Esther. Luego llega Vivian para saber con quién anda Juan Esteban porque la bloqueó de todas las redes.

Milán le avisa a Luisa que él le mandó las fotos a Sara, para así ayudarla a seguir en la casa.

Sara sabe que Luisa trató de convencer a todos de lo que le pasó a ella con Adrián fue un accidente. Sara le avisa que Augusto hizo una reunión familiar para hablar de otros temas.

María Consuelo y Adrián están extrañados porque Luisa no lo denunció, piensa que algún momento ella puede chantajearlos. Porque si lo denuncia, iría a la cárcel. María Consuelo quiere que se disculpe porque puede perder su puesto con la empresa de Augusto.

Diana le comenta a Juan Esteban que Luisa bajará la guardia cuando sepa que ya no está con Vivian.

Adrián llega junto a María Consuelo y se disculpa con Luisa por el "mal entendido".

Germán y Daniela le comentan a Juan Esteban que no se quería meter en su relación con Vivian, pero se alegran de que tomará la mejor decisión. Le dicen que Adrián quiso abusar de Luisa.

La familia Roldán hablan de lo que pasó entre Adrián y Luisa, quedan como si fue un accidente y que él no quiso abusar de Luisa. Augusto encara a Nicolás porque sabe lo que hizo con los investigadores. Nicolás lo niega y pregunta que sacaría él. María Consuelo dice que cómo es capaz de hacer eso, y que Nicolás no debe estar con el cargo que tiene en su trabajo y que Adrián debería tener un mejor puesto. Pero Augusto dejará como mesero a Adrián y a Nicolás lo ubicará en un puesto menor y estará bajo su cargo y con un menor sueldo.

Juan Esteban habla con Erika porque quiere saber lo que pasa con Luisa. Pero Erika no le da detalles porque Luisa ha sido muy hermética con todo ese asunto. Juan Esteban se siente impotente por no poder ayudarle.

Rosa piensa que fue muy ingenuo con los investigadores. Nicolás piensa que a la única persona que le favorecía eso, era a Luisa. Piensa que no está trabajando sola.

Milán le avisa a Luisa que él y Braulio depende de ella. Luisa se siente mal por lo que pasó con Nicolás.

María Consuelo le pide a Adrián que baje la cabeza y haga caso por él es la única oportunidad que tienen de salir adelante. Adrián le menciona que ella es igual que su padre porque debería de hacerse cargo de sus hijos.

Milán llama a Laura para devolverle el celular, allí le dice que su socia fue quien se lo quitó.

Luisa se sorprende por la visita de Juan Esteban. No quiere que esté allí. Además, nota que tiene un golpe y sabe que se lo hizo Adrián. Luego le avisa que dejó a Vivian, Pero Luisa le dice que es incapaz de hacerle eso a Sara porque es la única que confía en ella. Luisa le dice que no quiere estar con él, admite que le alcanzó a gustar algo, pero no para algo serio. Le pide que no sea intenso y deje todo así.

Florentino teme que lo de Juan Esteban afecte a la familia. Luisa le dice que le dejó las cosas claras.