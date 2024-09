Emilio Estefan se une al Miss Universo 2024 como creador de la canción oficial

"Nos enorgullece anunciar que el legendario productor y compositor Emilio Estefan ha sido confirmado para crear la canción oficial de la 73ª edición de Miss Universo," comentó Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, durante una conferencia de prensa.

Esta colaboración musical promete un tema inolvidable que capturará la esencia y emoción del evento internacional, destacando la música mexicana que resuena en todo el mundo.

Embed - Miss Universe on Instagram: "We are proud to announce that the legends producer and composer @emilioestefanjr has been confirmed to create the official song of the 73rd Miss Universe edition. This collaboration promises an unforgettable theme song that will capture the essence and the excitement of this international event. Greatful to have Emilio as part of the Miss Universe family. "