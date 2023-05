Aprende a vestirte bien y con estilo sin abandonar tu esencia

1. Reinventa los sweter blanco

Pueden parecer aburridos y de poca clase, pero es todo lo contrario, debes aprender a elevar ese sweter blanco que tienes a un estilo hasta formal. Te sorprenderá saber cuántas formas distintas existen de llevar una camisa blanca básica.

2. Combina las prendas con detalles luminosos

Cada vez que uses colores neutrales o que no llamen la atención utiliza accesorios o detalles que resalten tu look, como unos aretes de colores fuerte como el dorado o un collar llamativo.

3. Invierte en un buen abrigo

No uses el típico abrigo negro que tiene zipper y capucha, por el contrario, utiliza abrigos abiertos que podrían darle un look sofisticado a tu estilo.

4. Tu mejor aliado un cinturón

Jamás dejes de utilizar un buen cinturón, hará ver tu cintura más ceñida y te ayudará muchísimo para darle más forma a tu cuerpo.