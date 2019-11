Dubosky estrenará álbum "Inquebrantables" este viernes 15 de noviembre

Marilyn Cejas • 12 Nov 2019 - 10:38 AM

El exponente panameño de música urbana, Dubosky, estrenará este viernes 15 de noviembre su producción discográfica titulada "Inquebrantables".

Así es, el cantante dedicó unas palabras de agradecimiento a sus fans y reveló los temas que formarán parte de esta nuevo álbum, siendo éstos: Intro, Mala Vida, Magnitud, Rosadita, Curita al Corazón, Que no la Pele, Twerkin y Bonus Track.

"Todo está listo en manos de Dios y de ustedes, hacer como en estos 11 años de éxito tras éxito que este álbum no sea la excepción, trabaje este proyecto en silencio analizando el mercado los pro, los contra… Las críticas que me han ayudado, las buenas vibras que me han reconfortado y la fe que me mantiene de pie, solo quiero que me den sus bendiciones", expresó.